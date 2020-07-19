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بالصور.. مسلحون يغتالون مدير ناحية في درعا السورية

أخبار العالم العربي

بالصور.. مسلحون يغتالون مدير ناحية في درعا السورية
Sputnik Dmitriy Vinogradov
صورة أرشيفية
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نعت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد مدير ناحية الحراك في محافظة درعا جنوب البلاد، الرائد غيدق إسكندر، الذي اغتيل برصاص مسلحين مجهولين.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن إسكندر "استشهد أثناء قيامه بواجبه بتفقد المراكز الانتخابية في ناحية الحراك"، جراء استهداف إرهابيين بأسلحتهم الرشاشة سيارة كانت تقله على طريق ناحية – الحراك في ريف درعا الشرقي.

استشهاد الرائد غيدق إسكندر مدير ناحية الحراك بمحافظة درعا أثناء قيامه بواجبه بتفقد المراكز الانتخابية في ناحية الحراك...

Posted by ‎وزارة الداخلية السورية‎ on Sunday, July 19, 2020

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إسكندر كان يستقل سيارة "هايلوكس" وكان برفقته خمسة من أفراد وحدات الشرطة. 

المصدر: RT

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