وفد عراقي يسبق الكاظمي إلى الرياض

وصل مساء اليوم الأحد وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية والنفط علي عبد الأمير علاوي إلى العاصمة السعودية الرياض.

ويمهد هذا الوفد إلى زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يوم غد الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة خارجية له منذ تصويت البرلمان على حكومته.

وصول وفد عراقي إلى الرياض برئاسةنائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط في زيارة رسمية للمملكة .

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السعودية



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. pic.twitter.com/tX94A8yG2d — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) July 19, 2020

وسيشارك الوفد في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي سيبحث فتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية.

المصدر: RT