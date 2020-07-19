سياسي لبناني: 6 أشخاص فقط يملكون كل البلد!

شكا رئيس حزب لبناني من تمركز الثروة في أيدي قلة قليلة من الأشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين في بلد يعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب الفساد دفعت عددا من مواطنيه للانتحار.

إقرأ المزيد

وغرد رئيس حركة "النهج" اللبنانية، النائب السابق حسن يعقوب على "تويتر" قائلا: "السيد غوتيريش (أمين عام الأمم المتحدة) قال إن 26 شخصا يملكون نصف ثروة العالم، وفي لبنان 6 أشخاص فقط يملكون كل لبنان ويمنعون التدقيق المالي الذي لو حصل سيكشف كارثة السرقات التي أفقرت كل الشعب ويريدون الآن أن يسرقوا أملاك الدولة بالأموال المسروقة".

ان السيد #غوتيريش قال ان ٢٦ شخص يملكون نصف ثروة العالم،

وفي #لبنان ٦ اشخاص فقط يملكون كل لبنان،

ويمنعون التدقيق المالي،

الذي لو حصل سيكشف كارثة السرقات التي افقرت كل الشعب،

ويريدون الآن ان يسرقوا املاك الدولة بالاموال المسروقة. — Hassan Yaacoub (@hasan_yaacoub) July 19, 2020

وكان يعقوب قد غرد في 17 الجاري منتقدا حال الفقر التي وصل إليها اللبنانيون بفضل مسؤوليهم وسياساتهم وفسادهم، فقال :"إن الواقع المعيشي والانهيار الاقتصادي الذي أوصل الشعب إلى درجة الكفر لم يطرق باب المسؤولين بعد، كنت أتمنى على الحريري وفرنجية أن يقلقوا على بقاء لبنان أن لن يبقى حاجة للتحالفات واللدغ".

ان الواقع المعيشي والانهيار الاقتصادي الذي اوصل #الشعب الى درجة #الكفر لم يطرق باب المسؤولين بعد،

كنت اتمنى على #الحريري و #فرنجية ان يقلقوا على بقاء #لبنان لانه لن يبقى حاجة للتحالفات واللدغ.

ذلك يشبه اقفال #Bhv من اجل رسوم بلدية تافهة. — Hassan Yaacoub (@hasan_yaacoub) July 17, 2020

وكشف آلان بيفاني، الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية قبل أسبوعين لـ"فايننشال تايمز" أن البنوك اللبنانية "هربت" ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي، على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية.

وفرضت البنوك قيودا صارمة على التحويلات منذ أواخر 2019، بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار، ودفع الأسعار إلى الارتفاع، وأذكى الاضطرابات في البلاد.

وتعرضت البنوك اللبنانية لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس، بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.

وقال إن "ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار جرى تهريبها خارج البلاد من قبل مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار".

وأضاف أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية.

المصدر:RT