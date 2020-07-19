أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يخضع لعملية جراحية
Reuters
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أعلن الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح اليوم تكللت بالنجاح.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري: "سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين إلى الباري عز وجال أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن "الديوان الأميري أصدر أمرا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الدستورية مؤقتا".
المصدر: RT