وسيم السيسي: إثيوبيا كانت تعتزم بناء سد على النيل منذ 700 عام من أجل تجويع مصر

أكد الباحث في علوم المصريات، وسيم السيسي، أن نهر النيل حياة للمصريين، موضحا إثيوبيا كانت تريد بناء سد على النهر قبل 700 عام.

وقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، إن "مصر فطنت إلى أهمية منابع النيل بسبب النهضة التي حققتها بفضله، لذلك أرسلت حاميات وقت الهكسوس إلى بلاد النوبة، وكان هناك معارك لحماية النهر".

وأضاف: "إثيوبيا كانت تريد بناء سد منذ 700 عام، إذ وجدوا أن عملية تجويع مصر هو في المياه، وأن العملية كانت بتحريض من إسبانيا التي كانت تساعدهم آنذاك، والبابا كان من إسبانيا وكان يساعدهم أيضا، لكنه مات قبل تنفيذ المخطط".

وتابع: "الامبراطورية المصرية قديما امتدت إلى ما بين النهرين شمالا، وإثيوبيا كانت تابعة لها وجزءا من الدولة الفرعونية خلال حكم الأسرة الـ18، وفي عهد حتشبسوت كانت ترسل القافلات الإثيوبية ضمن الامبراطورية المصرية".

المصدر: "المصريون"