تونس.. إحباط مخططات إرهابية والقبض على شخص موال لـ"داعش"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، القبض على عنصر موال لتنظيم "داعش"، كان يخطط لارتكاب عمليات تفجيرية ضد مؤسسات أمنية.

وجاء في بيان للوزارة، أن "عملية استخباراتية مشتركة بين الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني وإدارة مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، أفضت في الكشف عن عنصر تكفيري خطير بايع تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار البيان إلى أن "التحريات أثبتت أنه تلقى تدريبا مكثفا في صناعة المتفجرات وسعى للحصول على مكوناتها في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية، غير أن عملية إلقاء القبض عليه حالت دون إتمام مخططاته".

وأكدت أنه تم إيداعه السجن، وفتح التحقيق معه لمعرفة شركائه والأشخاص الذين يرتبط معهم في التنظيم.

ويعتبر هذا ثاني مخطط إرهابي تكشف عنه وزارة الداخلية التونسية خلال أسبوعين، بعد إعلان إيقافها في وقت سابق لمتشددين متورطين في التخطيط لتنفيذ هجمات ضد منشآت سياحية ومقرات سيادية.

المصدر: "وكالات تونسية"