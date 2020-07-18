العراق يسجل انخفاضا في أعداد إصابات ووفيات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل انخفاض في أعداد إصابات ووفيات كورونا، حيث سجلت 2049 إصابة و75 حالة وفاة.

وذكر بيان للوزارة "تم فحص 15229 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 777287".

وأضاف "كما تم تسجيل 1997 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء 58492 حالة، ومجموع الإصابات 90220 إصابة، بينما بلغت الوفيات 3691.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس كورونا.

المصدر: RT