قطر تدعو لشطب السودان من قائمة الإرهاب

دعت قطر، إلى شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستكمال رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده.

وطالبت قطر، برفع جميع القيود التي من شأنها أن تعيق قدرة السودان على المضي قدما في جهوده لتعزيز الرفاه لشعبه.

ورحبت قطر، بجهود حكومة السودان وسعيها الجاد للتوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل من شأنه، أن يفضي إلى إشاعة الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية في جميع ربوع البلاد.

وأكد عبدالله السويدي من وفد دولة قطر بجنيف، خلال جلسة "الحوار التفاعلي المعزز حول السودان"، اهتمام بلاده وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الشعب السوداني الشقيق يستحق أن ينعم بالسلام المستدام والاستقرار والتنمية.

وأشاد السويدي بتعاون السودان مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يعكس الإرادة القوية للسودان بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة والوفاء بالتزاماته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

المصدر: suna-sd.net