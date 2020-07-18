محافظة عراقية تعلن بدءها تصنيع "عقار روسي" على أراضيها لعلاج كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة بابل وسط العراق، اليوم السبت، تصنيعها علاج كورونا الروسي لعلاج المصابين بالفيروس.

وقالت في بيان صحفي، إنها "جهزت مؤسساتها بعلاجات لوباء كورونا من بينها العلاج الروسي بتصنيع محلي، وستوزع العلاجات لجميع المصابين في المحافظة".

وأضافت، أن "علاجات فيروس كورونا هي ( اكتميرا - كالتيرا) ومن ضمنها العلاج الروسي (فابيفيرا) الذي جهز بتصنيع محلي وسيوزع لجميع المصابين ب‍كورونا في المحافظة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 56495 حالة، والإصابات 88171، بينما وصلت الوفيات إلى 3616 حالة وفاة.

المصدر: RT