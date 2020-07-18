مطاردة جديدة بين القوات الروسية والأمريكية في شمال شرق سوريا

اعترض عسكريون روس دورية أمريكية حاولت مطاردتهم ضمن مناطق النفوذ الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

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وأوقفت وحدة من القوات الروسية دورية أمريكية بالقرب من مدينة ديريك – المالكية التي تقع على بعد 80 كم شرق القامشلي.

وفي حديث مع ممثل أمريكي، شدد ضابط روسي على أن هذه هي أراضي سوريا والقوات الروسية موجوده فيها بدعوة من رئيس البلاد، سائلا الأمريكي: "وعلى أي أساس أنتم موجودون هنا؟".

وطالب الضابط الروسي القوات الأمريكية بالكف عن محاولات مطاردة الدوريات الروسية في المنطقة، بعد أن وقع أكثر من حادث من هذا النوع في شمال شرق سوريا في وقت سابق.

المصدر: RT