 
مباشر

مطاردة جديدة بين القوات الروسية والأمريكية في شمال شرق سوريا

أخبار العالم العربي

مطاردة جديدة بين القوات الروسية والأمريكية في شمال شرق سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oc81

اعترض عسكريون روس دورية أمريكية حاولت مطاردتهم ضمن مناطق النفوذ الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

إقرأ المزيد
محاولة فاشلة للجيش الأمريكي لعرقلة مسار دورية روسية في سوريا (فيديو)
محاولة فاشلة للجيش الأمريكي لعرقلة مسار دورية روسية في سوريا (فيديو)

وأوقفت وحدة من القوات الروسية دورية أمريكية بالقرب من مدينة ديريك – المالكية التي تقع على بعد 80 كم شرق القامشلي.

وفي حديث مع ممثل أمريكي، شدد ضابط روسي على أن هذه هي أراضي سوريا والقوات الروسية موجوده فيها بدعوة من رئيس البلاد، سائلا الأمريكي: "وعلى أي أساس أنتم موجودون هنا؟".

وطالب الضابط الروسي القوات الأمريكية بالكف عن محاولات مطاردة الدوريات الروسية في المنطقة، بعد أن وقع أكثر من حادث من هذا النوع في شمال شرق سوريا في وقت سابق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا