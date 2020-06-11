محاولة فاشلة للجيش الأمريكي لعرقلة مسار دورية روسية في سوريا (فيديو)

وثق مقطع فيديو انتشر على "تيليغرام" محاولة فاشلة للجيش الأمريكي لعرقلة مسار دورية روسية في شرق سوريا.

وأظهر مقطع الفيديو محاولة مدرعة أمريكية تجاوز دورية روسية لاعتراضها، لكن عندما وصلت المدرعة الأمريكية بجانب الروسية، تصاعد من تحت غطاء محركها بخار وتوقفت عن العمل.

Another road accident in eastern #Syria between the Russian and American #convoy. Why the Americans so unlucky the last week. Let's make #MRAP great again! pic.twitter.com/yhQx2cbzUF — Alexwarcorr (@alexwarcorr) June 10, 2020

وذكرت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع أن الحادث وقع في قرية العبرة شرقي سوريا، وأن ذلك لم يعرقل الدورية الروسية من مواصلة سيرها.

المصدر: نوفوستي