 سوريا.. الإصابات بكورونا تلامس الـ 500 وثلاث وفيات جديدة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في سوريا إلى 496 حالة، بعد الإعلان عن تسجيل 19 إصابة جديدة اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب الفيروس، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 25 حالة.

كما أعلنت الوزارة، تسجيل 4 حالات شفاء من الإصابات المسجلة بالفيروس، ما يرفع عدد المتعافين منه إلى 144 حالة.

وكانت الوزارة، قد أعلنت أمس تسجيل 19 إصابة، وتم تسجيل مثلها قبل يومين.

وشهدت سوريا منذ أيام، تسجيل 3 وفيات جديدة أيضا وهو أعلى رقم وفيات يتم تسجيله في يوم واحد، منذ الإعلان عن أول إصابة فيها يوم 22 مارس الماضي.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT