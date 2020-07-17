مصر.. فتحي سرور يخرج عن صمته لأول مرة منذ 2011

ظهر رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق أحمد فتحي سرور، لأول مرة في لقاء تلفزيوني منذ ثورة 25 يناير 2011، وتحدث عن العديد من القضايا.

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وقال فتحي سرور خلال حديثه مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إنه كره السياسة، وقرر الابتعاد عنها لأنها تسبب "وجع الدماغ" على حد قوله، ولا يريد أن يتعرض للظلم مرة أخرى.

وأضاف سرور: "أنا لا أعمل بالسياسة وحين كنت رئيسا لمجلس النواب كنت استمع للمعارضة، ومن الحكمة أن تعرف رأى المعارضة المخالف حتى تستطيع أن ترد عليه أو تقنعه، والحقيقة أن تجاهل المعارضة خطأ كبير، ولهذا يجب إبداء الفرصة للجميع ليبدي رأيهم وهو أحسن وسيلة للممارسة الديمقراطية".

وتابع سرور: "الأغلبية غير القادرة على الرد على المعارضة يروحوا على بيوتهم، ويجب أن تكون الأغلبية مسلحة بالخبرة والعلم في الرد، والمدرسة السياسية يجب أن تسعى لتدعيم أنصارها لكي تكون قادرة على الدفاع عن أرائها وإذا عجزت عن الرد فهذا بداية التراجع".

وأكد رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، أنه "توقع سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين بعد توليهم الأمور في البلاد عقب عام 2011".

ووجه سرور عددا من النصائح لأعضاء مجلس النواب المصري والمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: "أقول لهم، اقروا التاريخ وتاريخ مصر، والممارسات السياسية لرجال السياسة وما هي المآخذ عليهم، وما الإيجابيات التي قاموا بها، حتى يعرفوا احتياجات بلادهم ويدرسوا المرحلة الحساسة التي نمر بها منها أزمة سد النهضة والحقيقة معرفة الماضي والحاضر هو الذي يصنع الخبرة السياسية".

ويعد أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق في مصر لمدة 20 عاما، حيث ترأس المجلس منذ عام 1991 حتى 2011.

المصدر: اليوم السابع