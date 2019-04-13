شاركت سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في عزاء زوجة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي أقيم مساء السبت، في مسجد عمر مكرم وسط القاهرة.

كما حضر جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق وقدم واجب العزاء.

هذا وشارك سياسيون ووزراء سابقون وشخصيات عامة، في العزاء، وكان من بينهم محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة الأسبق، وجلال السعيد وزير النقل الأسبق.

وشيعت جنازة زوجة فتحي سرور، عصر الثلاثاء الماضي، من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، إلى مدافن الأسرة في مصر الجديدة.

السيدة سوزان مبارك في عزاء حرم الدكتور فتحي سرور 😍😍😍 pic.twitter.com/YKEbo27mZ0 — Soria Elmasreالحاجة/ سوريا المصري (@ElmasreSori) 13 апреля 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + يوتيوب