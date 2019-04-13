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سوزان مبارك تقدم واجب العزاء في وفاة زوجة فتحي سرور (فيديو)

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سوزان مبارك تقدم واجب العزاء في وفاة زوجة فتحي سرور (فيديو)
AP
سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
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شاركت سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في عزاء زوجة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي أقيم مساء السبت، في مسجد عمر مكرم وسط القاهرة.

كما حضر جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق وقدم واجب العزاء.

هذا وشارك سياسيون ووزراء سابقون وشخصيات عامة، في العزاء، وكان من بينهم محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة الأسبق، وجلال السعيد وزير النقل الأسبق.

وشيعت جنازة زوجة فتحي سرور، عصر الثلاثاء الماضي، من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، إلى مدافن الأسرة في مصر الجديدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + يوتيوب

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