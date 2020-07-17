السعودية.. لجنة مكافحة المخدرات تحذر من 3 أدوية تؤدي للإدمان

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في السعودية اليوم الجمعة، من 3 أدوية طبية تؤدي للإدمان في حال استخدامها بغير وصفة طبية.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: "الترامادول والليريكا والزاناكس، من الأدوية الطبية المحظور تداولها بغير وصفة طبية، وأي استخدام غير طبي لها يؤدي إلى الإدمان وأضرار ومضاعفات صحية خطيرة".

يعتبر #الترامادول و #الليريكا و #الزاناكس من الأدوية الطبية المحظور تداولها بغير وصفة طبية، وأي استخدام غير طبي لها يؤدي إلى #الإدمان، وما يسببه ذلك من أضرار ومضاعفات صحية خطيرة. #اللجنة_الوطنية_لمكافحة_المخدراتpic.twitter.com/AKJYQOYSUk — اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (@NCNC_sa) July 17, 2020

ووقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء في وقت سابق، مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اتفاقية تعاون، بهدف مراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني، وتنفيذ حملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لها.

المصدر: "سبق"