كوريا الجنوبية تقرر إجلاء عمالها من العراق  

قررت سلطات كوريا الجنوبية إجلاء العمال الكوريين العاملين في مواقع الإنشاءات بالعراق اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بوتيرة سريعة في ذلك البلد.

وقال مدير إدارة القادمين من الخارج بمركز معالجة الحوادث كو دوك يونغ في مؤتمر صحفي اليوم حول عملية نقل العمال الكوريين: "نتحرك لتجهيز طائرة مستأجرة خلال الفترة من 22-25 يوليو، وسنتشاور مع الجانب العراقي عندما تكون الطائرة جاهزة".

وأضاف: "حسب المعلومات الواردة، فإن حوالي 200 من العمال المقيمين في العراق يرغبون في العودة إلى الوطن، وسيخضعون بعد الوصول إلى هنا لعزل صحي لمدة أسبوعين، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عنهم".

وسبق أن ذكر رئيس الوزراء جونغ سيه غيون صباح اليوم الجمعة أن الحكومة أقرت بدء عملية إجلاء هؤلاء العمال في القريب العاجل باستخدام طائرة مستأجرة ابتداء من الأسبوع القادم.

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وقال جونغ: "سبق أن عاد بعض العمال باستخدام طائرة مستأجرة، غير أنه ما زال هناك حوالي 800 من العمال الآخرين"، وطلب من الجهات المعنية القيام بالواجب للنقل وإجراء الفحوصات والعزل الصحي والعلاج بالاستفادة من خبراتها في عمليات نقل المواطنين من ووهان بالصين وإيطاليا.

وفي مواقع الانشاءات في كربلاء جنوب بغداد، تعمل شركات الإنشاءات الكورية الرئيسية "هيونداي للإنشاءات"، و"هيونداي للهندسة"، و"جي إس للإنشاءات"، "وإس كيه للإنشاءات"، بالإضافة إلى الشركات المتعاونة معها في منشآت تكرير النفط ومشاريع إنشاء المرافق الجانبية.

وقررت الشركات إغلاق مواقع العمل بصورة عاجلة عندما اكتشفت حالة إصابة موظف أجنبي بكوفيد-19 يوم 9 يوليو، وخضع عمالها للعزل الذاتي في مساكنهم.

واكتشفت السلطات الكورية الجنوبية 34 حالة إصابة بكورونا بين نحو 100 عامل عادوا من العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: "يونهاب"