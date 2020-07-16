تعافي أكبر مصابة بفيروس كورونا في فلسطين

ذكرت وكالة "معا" الإخبارية نقلا عن مصادر طبية في فلسطين اليوم الخميس، تعافي الحاجة زينب اللحام (91 عاما) من فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر اللحام (أم عادل) أكبر مصابة بفيروس كورونا، وقد أعلن عن تعافيها بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لـ""كوفيد 19".

وأصيبت الحاجة زينب في نهاية شهر يونيو إلى جانب العديد من أفراد عائلتها التي تقطن في مخيم الدهيشة.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما أعلنت تعافي 1487 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في الخليل.

وأشارت إلى أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغ عددها 17 حالة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: وكالة "معا" الإخبارية