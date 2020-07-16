السودان.. ضبط 160 شخصا بينهم سوريان في طريقهم للعمل كـ"مرتزقة" في ليبيا (صورة)

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية بقطاع شمال دارفور عن ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين كانوا متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا.

وكشف الناطق باسم قوات الدعم السريع، المقدم آدم محمد أحمد صالح، يوم الخميس أن القوات ضبطت في 12 يوليو "مجموعة مكونة من 80 شخصا، من بينهم أجنبيان من دولة سوريا، كانوا متوجهين إلى مواقع القوات المتحاربة في ليبيا".

القوات المشتركة تضبط 282 مهاجر غير شرعي في الحدود مع دول الجوار https://t.co/a7IcXQ3SEc#سونا#السودانpic.twitter.com/rA8mIr8Hmd — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) July 16, 2020

وأكد صالح "ضبط مجموعة أخرى مماثلة مكونة من 80 شخصا بتاريخ 15 يوليو الجاري، وهم في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة".

من جهته، أكد مدير شرطة الولاية، اللواء يحيى محمد أحمد نور، أن عملية الضبط هذه "تبرئ السودان من الاتهامات الكثيرة التي ظلت توجهها له بعض الجهات بأنه مسؤول عن إرسال مرتزقة".

المصدر: "سونا"