المغرب.. العثماني يلزم المسؤولين والوزراء بقضاء عطلة الصيف داخل البلاد

طالب رئيس حكومة المغرب سعد الدين العثماني، مواطنيه باستثمار السياحة الداخلية لإنعاش قطاع السياحة، معلنا إصداره قرارا ملزما لجميع أعضاء الحكومة والمسؤولين بقضاء عطلهم داخل المملكة.

وأكد العثماني خلال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن "القرار سيظل ساري المفعول إلى نهاية عام 2020، حتى لو فتحت حدود بلادنا"، مبينا أنه "بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي، تم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، سواء الخدماتية منها أو التجارية أو الصناعية، مع مراعاة المعايير الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة".

وكشف، أنه سيتم "حث الإدارات والمؤسسات العمومية وغيرها على تنظيم مختلف التظاهرات واللقاءات الرسمية والدورات التكوينية وغيرها من الأنشطة المبرمجة داخل المؤسسات السياحية الوطنية"، مشددا على ضرورة العمل على توزيع برامجها على مختلف جهات المملكة من أجل المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.

وتضمنت أعمال المجلس، عرضا حول مخطط إنعاش القطاع السياحي في ظل أزمة "كوفيد-19"، وتدارس والمصادقة على مشروع قرار يتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد عمل محدد المدة، وكذا مقترح تعيينات في مناصب عليا.

المصدر: "هسبريس"