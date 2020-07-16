حمدان بن محمد: 5 أسباب وراء ذهاب الإمارات إلى المريخ

أكد ولي عهد دبي رئيس مركز "محمد بن راشد" للفضاء، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات تستعد لحدث تاريخي، لتكون أول دولة عربية ومسلمة تصل إلى المريخ.

وقال آل مكتوم على "تويتر": "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، مهمة تطلب الإعداد لها 5.5 ملايين ساعة عمل، أنجزها فريق يتألف من 200 مهندس ومهندسة من الإمارات".

وأضاف، أن "برامج الفضاء تشكل بوابة للعلوم وبناء العلماء، وأن العلم والمعرفة هما السبيل لمستقبل زاهر.. (مسبار الأمل)، جزء من مسعى لغرس ثقافة اللامستحيل، كما أن هذا المشروع الفضائي الطموح يسهم في ترسيخ موقع الدولة الرائد في قطاع العلوم والتكنولوجيا، وقيادة التحول المعرفي في العالم العربي".

وطرح آل مكتوم، خمسة أسباب تدفع الإمارات للقيام بهذه الرحلة الاستثنائية:

الأول، "سنذهب للمريخ لأن برامج الفضاء هي بوابة للعلوم، وهي بوابة لبناء العلماء، ولا مستقبل لنا بدون العلم". أما السبب الثاني: "سنذهب للمريخ لأننا نريد أن نغرس في شبابنا وشاباتنا ثقافة جديدة.. بأنه لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين". والسبب الثالث: "الإمارات تريد أن تكون في مقدمة النهضة العلمية العربية.. رحلة المريخ هي رسالة أمل للعرب جميعا". والرابع: "المريخ وسيلة لغاية أكبر.. غايتنا ليست بناء مسبار وإطلاقه.. غايتنا بناء إنسان.. هي رحلة بدأها الشيخ زايد والشيخ راشد لبناء الإنسان.. واليوم الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد يكملان بناء الإنسان بعلمه ومعرفته". أما السبب الخامس: "لأننا نريد أن نبدأ رحلة جديدة في دولتنا.. رحلة الـ50 عاما القادمة".

وأشار، إلى أن "مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ تنطلق في رحلة تستغرق 7 أشهر، بسرعة 121 ألف كيلومتر في الساعة، لتقطع أكثر من 490 مليون كيلومتر، ليصل علم الإمارات، وتصل أحلام الإماراتيين إلى الكوكب الأحمر، وتكون الإمارات 5 دولة تصل إلى المريخ".

المصدر: "الإمارات اليوم"