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للمرة الأولى في التاريخ.. العد التنازلي لمسبار "الأمل" الإماراتي باللغة العربية

أخبار العالم العربي

للمرة الأولى في التاريخ.. العد التنازلي لمسبار
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مسبار الأمل الإماراتي
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كشف وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد عبد الله القرقاوي للصحفيين في دبي، أن العد التنازلي لإطلاق مسبار "الأمل" الأسبوع المقبل من اليابان، سيكون باللغة العربية، لا الإنجليزية.

وأشار الفرقاوي، إلى أن "العادة جرت في مثل هذه المناسبات أن يكون العد بالإنجليزية، ولكن في هذا المرة وهي الأولى في التاريخ، سيكون العد باللغة العربية"، في إشارة تحمل دلالات واضحة على عروبية هذا المنجز.

يشار إلى أن لحظات العد التنازلي من أكثر اللحظات إثارة في مشروع المسبار الفضائي، ومن المقرر أن يتم وضع المسبار في مقدمة صاروخ حامل مشابه للصواريخ المستخدمة عادة في إطلاق الأقمار الصناعية وروّاد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وبمجرد وصول العداد التنازلي إلى الصفر، يندفع الصاروخ باتجاه الفضاء بسرعة 39.600 كم/الساعة، وهي السرعة اللازمة لتحرير المسبار من الجاذبية الأرضية، وتعرف بـسرعة الإفلات من الجاذبية الأرضية.

المصدر: "الإمارات اليوم"

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