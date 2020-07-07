للمرة الأولى في التاريخ.. العد التنازلي لمسبار "الأمل" الإماراتي باللغة العربية

كشف وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد عبد الله القرقاوي للصحفيين في دبي، أن العد التنازلي لإطلاق مسبار "الأمل" الأسبوع المقبل من اليابان، سيكون باللغة العربية، لا الإنجليزية.

وأشار الفرقاوي، إلى أن "العادة جرت في مثل هذه المناسبات أن يكون العد بالإنجليزية، ولكن في هذا المرة وهي الأولى في التاريخ، سيكون العد باللغة العربية"، في إشارة تحمل دلالات واضحة على عروبية هذا المنجز.

تطلق الإمارات الأيام القادمة "مسبار الأمل" للمريخ، أول مهمة عربية للكوكب الأحمر ...ونطلق اليوم برنامج للشباب العربي للانضمام معنا للتدريب ببرامج وتكنولوجيا الفضاء في دولة الامارات..نسعى لتأهيل واحتضان الجيل الجديد من علماء الفلك والفضاء العرب..نسعى لاستئناف جزء من حضارتنا العلمية pic.twitter.com/lYpGsYQIsy — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 4, 2020

يشار إلى أن لحظات العد التنازلي من أكثر اللحظات إثارة في مشروع المسبار الفضائي، ومن المقرر أن يتم وضع المسبار في مقدمة صاروخ حامل مشابه للصواريخ المستخدمة عادة في إطلاق الأقمار الصناعية وروّاد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وبمجرد وصول العداد التنازلي إلى الصفر، يندفع الصاروخ باتجاه الفضاء بسرعة 39.600 كم/الساعة، وهي السرعة اللازمة لتحرير المسبار من الجاذبية الأرضية، وتعرف بـسرعة الإفلات من الجاذبية الأرضية.

المصدر: "الإمارات اليوم"