 
مباشر

الأردن يحجز مليوني جرعة من لقاح قيد التطوير ضد كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن يحجز مليوني جرعة من لقاح قيد التطوير ضد كورونا
Reuters Muhammad Hamed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/obqu

وقع وزير الصحة الأردني سعد جابر اتفاقية مع شركة "فايزر" للأدوية لإمكانية تزويد الأردن بمليوني جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في حال تم تصنيعه وثبوت نجاحه عالميا.

وبين جابر أن الاتفاقية جاءت ضمن جهود الحكومة والوزارة لتوفير اللقاح للأردنيين بعد أن قامت مراكز البحث بالتجارب عليه في المرحلة الثالثة وبدأت تجربة اللقاح على البشر.

ونظرا لتزايد الطلب العالمي على اللقاح في حال إنتاجه، قامت وزارة الصحة بالتواصل والتوقيع على عدة اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى ومنها شركة "فايزر" لتزويد الأردن باللقاح في حال نجاح التجارب وتأمين حاجة الأردنيين منه في ظل التنافس العالمي على اللقاح، بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا