الكويت.. الداخلية تضبط مبارك الدويلة بشأن "تسريبات القذافي"

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، يوم الأربعاء، إن قوات الأمن ضبطت البرلماني السابق، مبارك الدويلة، بناء على قرار النيابة العامة بشأن قضية "تسريبات القذافي".

وأضافت الصحيفة عن مصدر لم تذكره، أنه سيتم عرض الدويلة على النيابة العامة للتحقيق معه في القضية.

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وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، قد أصدر قرارا في وقت سابق من يوم الأربعاء، بضبط وإحضار مبارك الدويلة على خلفية "تسريبات تسجيلات خيمة القذافي".

وأيدت محكمة الاستئناف في الثامن من يوليو، حكم أول درجة القاضي بحبس البرلماني السابق مبارك الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة للسعودية.

جدير بالذكر أن أمن الدولة الكويتي استدعى في 30 يونيو الدويلة، على خلفية تصريحاته حول التسريب الصوتي مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وكان الدويلة قد برر على حسابه في "تويتر"، بخصوص تسريبات صوتية للقاء الذي جمعه مع القذافي بالقول: "اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة".

جدير بالذكر أن وزير شؤون الديوان الأميري علي الجراح، نفى ما رد في حديث النائب الكويتي السابق خلال مقابلة تلفزيونية، مشيرا إلى أن "ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 23 يونيو 2020، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ 25 من الشهر نفسه، بأنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وبأن أمير البلاد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء على المقام السامي".

وشدد الجراح على عدم جواز "أن يُنسب لسمو أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء، من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك".

كما وجه وزير شؤون الديوان الأميري تحذيرا "من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية".

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية