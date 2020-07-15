البطريرك الراعي: لبنان بحاجة للبقاء على الحياد كي يتخلص من الفقر

قال البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي، إن لبنان بحاجة لأن يبقى على الحياد حتى يتخلص من الفقر والجوع، وحث اللبنانيين على البقاء بعيدا عن الصراعات في الدول العربية.

وأوضح الراعي للصحفيين بعد لقائه مع الرئيس عون: "لن ينتشلنا من الحالة التي نحن فيها اليوم، المشكلة الاقتصادية والفقر والجوع والمشاكل، إلا الحياد".

وأضاف أنه يجب ألا يتدخل لبنان "بصراعات سياسية أو عسكرية أو أحلاف" في العالم العربي.

وعندما سُئل عما إذا كان يقصد "حزب الله" تحديدا، قال: "على العكس تماما. أنا أخبرت فخامة الرئيس أنني أنا أعني الجميع".

كما حذر الراعي من أن الفقر والبطالة يتركان الباب مفتوحا للتدخل الأجنبي في لبنان.

وتابع: "مع الأسف هناك الكثير من التدخلات من الخارج، من هنا ومن هناك"، مضيفا "عندما أقول الحياد، يعني دولة قوية وجيش قوي".

وفي خطبته الأخيرة، أدلى الراعي بتعليقات فسرها كثيرون على أنها انتقادات لكل من "حزب الله" وحليفه الرئيس ميشال عون.

ويشهد لبنان أزمة مالية حادة تعتبر أسوأ تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

المصدر: "رويترز"