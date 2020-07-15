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مصر.. قوات الأمن تقتل "الرجل الأخضر" بعد محاولة تنفيذه عملية طعن

أخبار العالم العربي

مصر.. قوات الأمن تقتل
Reuters
الأمن المصري
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كشف مصدر أمني تفاصيل اقتحام شخص لمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر بسلاح أبيض، حيث قامت قوات الأمن بقتله عقب إصابته عدد من أفراد الأمن.

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وأشار المصدر وفقا لموقع "صدى البلد" المصري، إلى أن شخص يدهن جسده بلون أخضر فوجئ أفراد الأمن به يتسلل لداخل مدينة الإنتاج الإعلامي وبيده سلاح أبيض كبير الحجم وعندما حاولوا إيقافه وضبطه هاجمهم وأصاب ما بين 2 إلى 3 أفراد أمن بجروح.

وأضاف المصدر أن قوات الشرطة قامت بمطاردة المتهم بإطلاق النيران عليه ما أدى لمصرعه، وانتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث أكتوبر لمسرح الواقعة وقيادات أمن الجيزة لفحص البلاغ وإجراء التحريات كاملة.

المصدر صدى البلد

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