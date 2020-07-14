أنباء عن سلسلة انفجارات في مدينة الرقة السورية

هزت سلسلة من الانفجارات مدينة الرقة السورية الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، دون ورود أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوردت وكالة "نورث برس" الإخبارية السورية بأن ثلاثة انفجارات متتالية سمع دويها في المدينة، مساء الثلاثاء، وتبين أنها ناجمة عن قنابل صوتية انفجرت وسط المدينة دون أن تخلف إصابات أو خسائر.

وأوضحت الوكالة أن الانفجارات وقعت في شارع الباسل وكان آخرها بالقرب من مشفى الطب الحديث.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام أخرى، نقلا عن مصادر محلية، بأن مجهولين استهدفوا بثلاث عبوات ناسفة مقر المحكمة العسكرية التابعة لـ "قسد"، بالإضافة إلى مؤازرة قرب المقر بحي الفردوس في الرقة.

كما أشارت المصادر إلى أن أحد الانفجارات حدث في منطقة شارع النور، دون ذكر الخسائر.

فيما نقلت وكالة "باسنيوز" الكردية المحلية عن "مصدر كردي مطلع" قوله: "انفجرت أربع عبوات ناسفة بالقرب من المؤسسات الرسمية في أماكن متفرقة من مدينة الرقة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة".

وأضاف أن ثلاثة انفجارات وقعت خلف مشفى الطب الحديث بالقرب من مقر المحكمة العسكرية بحي الفرودس، أما الانفجار الرابع فوقع في شارع النور وسط المدينة.

المصدر: وسائل إعلام