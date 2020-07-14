قطر.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى أكثر من 104 آلاف حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقارنة بـ 418 إصابة أمس الاثنين.

وجاء في بيان وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 517 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 104.5 ألف حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 150 حالة وفاة".

كما أعلنت الوزارة شفاء 533 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد إلى 101160 حالة.



ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة وتفادي مناطق التجمعات.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/I786kiuTXW — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) July 14, 2020

وتحتل قطر المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد السعودية، تليها سلطنة عمان في المرتبة الثالثة ثم الكويت والإمارات، بحسب بيانات مركز الإحصاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج.



المصدر: وكالات