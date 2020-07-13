مصر.. السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع البلازما على أعلى مستوى

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة ومستشاريه وعدد من اللواءات لمناقشة تنفيذ مشروع قومي كبير.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الاجتماع ناقش استعراض الإطار العام للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، حيث تم عرض ما تم من خطوات في هذا السياق من التعرف على الخبرة والتجارب الدولية ذات الصلة والزيارات الميدانية لمراكز تجميع وتصنيع البلازما مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.

ووجه الرئيس المصري باستكمال كافة الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية وباشتراك اعرق الخبرات العالمية المتخصصة، بهدف امتلاك القدرة في هذا المجال الهام، مع وضع آلية فعالة لضمان لتحقيق أعلى درجات الجودة.

المصدر: RT