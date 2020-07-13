دولة عربية تحتل قائمة أكثر الدول أمانا وخلوا من الجريمة

تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO).

وكتبت وزارة الداخلية القطرية على صفحتها على "تويتر"، أنه وبحسب موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO) تصدرت قطر مجددا قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، وذلك من بين 133 دولة.

تصدرت دولة #قطر مجددا قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)، وذلك من بين 133 دولة شملها التقييم #الداخلية_قطر#سلامتك_هي_سلامتيpic.twitter.com/P7BPDtPZjT — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) July 12, 2020

يأتي تصدر #قطر في #المؤشر_العالمي امتدادا لما حققته سابقا من مراكز متقدمة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، حيث أحرزت #المركز_الأول عالميا في عامي 2017 و2019 فيما حافظت على المركز الأول عربيا طوال ذات الفترة #الداخلية_قطر#سلامتك_هي_سلامتيpic.twitter.com/RWpUyVBuSw — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) July 12, 2020

ووفقا كذلك لقواعد التصنيف، فإن المؤشر يعتمد على النقاط الأقل لترتيب الدول في مستوى الجريمة وهو ما صنف قطر الأولى في #انخفاض_الجريمة بمجموع (11.90) نقطة من (100) نقطة #الداخلية_قطر#سلامتك_هي_سلامتيpic.twitter.com/exW2abrCQk — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) July 12, 2020

#موسوعة_نامبيو تصدر تقاريرها سنويا منذ عام 2009، اعتمادا على قياس معدل الجريمة في دول العالم، وتعد من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم #الداخلية_قطر#سلامتك_هي_سلامتيpic.twitter.com/w3Gfb2dVQp — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) July 12, 2020

وبحسب الوزارة فإن موسوعة نامبيو تصدر تقاريرها سنويا منذ عام 2009، اعتمادا على قياس معدل الجريمة في دول العالم، وتعد من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم.

المصدر: موقع وزارة الداخلية القطرية