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دولة عربية تحتل قائمة أكثر الدول أمانا وخلوا من الجريمة

أخبار العالم العربي

دولة عربية تحتل قائمة أكثر الدول أمانا وخلوا من الجريمة
AFP
قطر- أرشيف
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تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO).

وكتبت وزارة الداخلية القطرية على صفحتها على "تويتر"، أنه وبحسب موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO) تصدرت قطر مجددا قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، وذلك من بين 133 دولة.

وبحسب الوزارة فإن موسوعة نامبيو تصدر تقاريرها سنويا منذ عام 2009، اعتمادا على قياس معدل الجريمة في دول العالم، وتعد من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم.

المصدر: موقع وزارة الداخلية القطرية

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