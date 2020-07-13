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مصر.. تسليم الطفلة المتهمة بشنق أخرى لأسرتها وتأهيلها نفسيا

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مصر.. تسليم الطفلة المتهمة بشنق أخرى لأسرتها وتأهيلها نفسيا
Reuters
صورة أرشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة تسليم الطفلة المتهمة بشنق أخرى لعمتها مع أخذ تعهد عليها برعايتها وإخضاعها للتأهيل النفسي من قبل مختصين تابعين للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

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وصدر القرار بناء علي المادة رقم 94 من قانون الطفل، وبعد تسلم تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، حول حالة الطفلة لتحديد مدى إمكانية إيداعها دار رعاية، أو خطورتها علي نفسها والمحيطين بها.

وأوضحت مصادر قضائية، أن أي طفل أقل من 12 عاما تمتنع عنه المسؤولية الجنائية، كما لا يقوم بتمثيل الجريمة أو إجراء معاينة تصويرية.

وأدلت الطفلة حنين البالغة من العمر 11 عاما، باعترافات تفصيلية لجريمتها في تحقيقات استمرت قرابة 10 ساعات.

وقالت إنها اعتادت مشاهدة فيديوهات عنيفة علي موقع "يوتيوب"، تتضمن طريقة إعداد حبل المشنقة وخنق الأطفال، وقالت إنها كانت تراودها دائما فكرة تنفيذ ما تشاهده حتى يوم الجريمة، عندما كانت تسير في الشارع وشاهدت الطفلة المجني عليها بمفردها، فاستدرجتها وشنقتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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