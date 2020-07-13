التحالف العربي: تم اعتراض 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة للحوثيين

قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، إنه اعترض ودمر 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة مزودة بمتفجرات أطلقتها قوات الحوثيين ليلا باتجاه المملكة.

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ولم يذكر التحالف في بيانه موقع اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، لكنه قال إن الطائرات أطلقت باتجاه السعودية من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن تفاصيل، ما وصفها بالعملية العسكرية الواسعة التي نفذتها قوات الحوثي داخل السعودية، ستُعلن في وقت لاحق.

وزادت هجمات جماعة أنصار الله على السعودية منذ أواخر مايو، بعد انقضاء أجل هدنة أعلنت عقب ظهور فيروس كورونا. ووصلت صواريخ الحوثيين إلى الرياض في أواخر يونيو.

وذكر تلفزيون "المسيرة" الإخباري التابع للحوثيين، أن التحالف شن ضربات جوية على عدة مناطق خاضعة للحركة اليوم الاثنين.

وبدأت الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة محادثات عن مع الأطراف المتصارعة في اليمن سعيا لإعلان وقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة بهدف استئناف مفاوضات السلام.

لكن زيادة وتيرة العنف منذ انقضاء أجل الهدنة أسهمت في تعثر الجهود الدولية.

المصدر: رويترز