الحوثيون يعلنون استهداف مطارات أبها وجيزان ونجران في السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الاثنين، عن استهدافها مطارات أبها وجيزان ونجران في السعودية بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

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وقالت الجماعة إن العملية الهجومية استهدفت كذلك منشاة النفط بالمنطقة الصناعية بجيزان، والطائرات الحربية وسكن الطيارين ومنظومة الباتريوت في خميس مشيط.

من جهته، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أنه اعترض ودمر 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة مزودة بمتفجرات أطلقتها قوات الحوثيين ليلا باتجاه المملكة.

وزادت هجمات جماعة أنصار الله على السعودية منذ أواخر مايو، بعد انقضاء أجل هدنة أعلنت عقب ظهور فيروس كورونا. ووصلت صواريخ الحوثيين إلى الرياض في أواخر يونيو.

المصدر: رويترز