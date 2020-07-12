التحالف العربي يعترض صاروخين باليستيين و6 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية، مساء يوم الأحد، إن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض صاروخين باليستيين و6 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة، مضيفا أنه تم اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن الحوثيين يتعمدون التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.

وأكد تركي المالكي كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الحوثيين وتدميرها والتصدي لها.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: واس