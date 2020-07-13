سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي لعدد الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الاثنين:" تم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 417، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 19".

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ولفتت الوزارة إلى أنه تم شفاء 10 مصابين من فيروس كورونا، ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 136.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الجمعة تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،كأعلى معدل يومي لعدد الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

المصدر: وكالات