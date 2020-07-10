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سوريا تسجل أعلى معدل يومي في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء

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سوريا تسجل أعلى معدل يومي في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو أعلى معدل يومي لعدد الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة: "تم تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 394، شفيت منها 126 حالة، كما تم تسجيل وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 16".

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وكانت الوزارة قد أعلنت في الـ5 من الشهر ذاته تسجيل 20 إصابة كأعلى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا وقد تم تسجيل الرقم نفسه في 25 مايو الماضي.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

المصدر: وكالات

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