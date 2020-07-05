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سوريا تسجل أكبر حصيلة يومية في إصابات ووفيات كورونا

أخبار العالم العربي

سوريا تسجل أكبر حصيلة يومية في إصابات ووفيات كورونا
AFP
سوق الحميدية بدمشق
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سجلت سوريا اليوم الأحد، أعلى معدل في إصابات ووفيات فيروس كورونا اليومية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أصدرته اليوم، ثبوت 20 إصابة جديدة بالفيروس تعود كلها لأشخاص مخالطين، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 358 حالة.

ويعد معدل 20 إصابة أعلى حصيلة تسجل في يوم واحد بسوريا، وقد تم تسجيل الرقم نفسه في 25 مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تتخط الإصابات اليومية هذا الحاجز.

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كما أكدت الوزارة وفاة 3 مصابين آخرين بالمرض ما يرفع العدد الكلي لوفيات كورونا إلى 13 حالة.

وأحصت 3 حالات شفاء جديدة حتى يبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 126 حالة فيما أمس السبت، كان عدد الإصابات 10 حالات، والوفيات صفر.

يذكر أن السلطات السورية أعلنت عن أول أصابة بفيروس كورونا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، وتم تسجيل أول حالة وفاة بالمرض في 29 من الشهر نفسه.

المصدر: RT

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