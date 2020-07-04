سوريا.. إصابات جديدة بكورونا.. والصحة تطلب الإبلاغ عن الحالات المشتبهة

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 338.

وتزامنا أعلنت الوزارة تخصيص رقم مجاني (195) من جميع المحافظات، للإبلاغ عن أي حالة إصابة مشتبهة بفيروس كورونا أو للاستشارة الطبية.

وتشهد البلاد تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات رغم أن السلطات رفعت معظم الإجراءات الاحترازية التي كانت فرضتها لمنع انتشار الفيروس.

ويتم تسجيل إصابات بشكل يومي في البلاد إذ تم الإعلان أمس عن 16 إصابة إضافة إلى حالة وفاة وأول أمس تم تسجيل 19 إصابة، وقبله 14 إصابة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم أنها خصصت مشفى ابن رشد للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بدمشق مركزا لعزل الحالات الإيجابية للفيروس، والتي لا تعاني من أي أعراض.

وقالت الوزارة إن مركز العزل الجديد يتسع لـ 50 سريرا، ويقع ضمن مبنى مستقل، وإنه "مجهز لخدمة المقيمين بما يضمن الخصوصية وعدم مخالطة المحيط مع توفير وسائل الحماية الفردية للنزلاء والكادر الصحي وخدمات الإقامة بشكل مجاني".

أسامة يونس - دمشق