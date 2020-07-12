مصر.. وظائف لا يمكن لأصحابها الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن هناك وظائف لا يجوز لأصحابها الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها أغسطس المقبل، إلا بعد تقديم استقالتهم منها.

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وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز لرجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، الترشح إلا بعد تقديم استقالتهم إلى جهات عملهم.

وشددت على ضرورة تقديم شهادة رسمية تفيد استقالة طالب الترشح إذا كان يعمل بتلك الجهات، وذلك ضمن المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأغلقت لجان المتابعة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى البلاد لتلقي طلبات الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، أبوابها فى الساعة الخامسة مساء، بعد انتهاء اليوم الثاني لتقديم أوراق الترشح.

وشهد اليوم الثاني من تلقي طلبات الترشح، ترشح 89 مرشحا بالنظامين الفردي (مستقل وحزبي) والقوائم، ليرتفع إجمالي من تقدموا 323 مرشحا.

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ومن المقرر أن تستمر اللجان في تلقي طلبات الترشح حتى يوم السبت 18 يوليو من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرا، وذلك بمقر المحاكم الابتدائية.

هذا، وتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحا حتى 9 مساء، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وستكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية