الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم السبت، عن مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ.

وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن فتح باب الترشح سيكون يوم يوليو 2020.

وأضافت أن بدء تصويت المصريين المقيمين بالخارج سيكون يوم 9 و10 أغسطس، أما بالنسبة للتصويت بالداخل سيتم يوم 11 ;12 أغسطس 2020.

هذا وستعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020.

واشارت الهيئة إلى أن إجراء الإعادة بالداخل سيكون يومي 8 و9 سبتمبر المقبل، وبالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل.

وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صادق على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

المصدر: RT