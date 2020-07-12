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لليوم السابع على التوالي.. لا اصابات محلية بكورونا في الأردن

أخبار العالم العربي

لليوم السابع على التوالي.. لا اصابات محلية بكورونا في الأردن
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الصحية في الأردن اليوم الأحد، أنه لم تسجل لليوم السابع على التوالي أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما تم تسجيل 3 إصابات لوافدين.

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 وقال وزير الصحة سعد جابر إن الإصابات الثلاث التي تم تسجيلها في البلاد تعود لوافدين إلى الأردن، وهي إصابة لسائق على حدود العمري، وإصابتان لشخصين قادمين من السعودية وموجودان في الحجر الصحي بأحد الفنادق.

ولفت وزير الصحة الأردني إلى أنه مع تسجيل 3 حالات اليوم الأحد، فقد ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد بفيروس كورونا إلى 1179 حالة.

وأشار الوزير إلى أنه تم تسجيل 6 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، فيما بقيت 36 حالة في مستشفى الأمير حمزة ومستشفى الملكة علياء تحت العلاج.

المصدر: عمون

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