الأردن.. 3 إصابات بفيروس كورونا جميعها وافدة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية.

وتوزعت الحالات على النحو التالي: حالتان لأردنيين قادمين من الخارج (من السعودية)، ممن يقيمون في فنادق الحجر، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1176 حالة.

كما أعلنت الحكومة عن تسجيل 5 حالات شفاء، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وقالت إن السلطات الصحية أجرت 5808 فحصا مخبريا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 460383 فحصا.

وأفادت الحكومة بأنه ورغم انخفاض عدد الإصابات، إلا أنها تؤكد أن خطر الوباء ما زال موجودا، وعلى الجميع ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق "أمان" للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة في وقت مبكر.

كما أكدت وزارة الصحة على أهمية تطبيق "صحتك" الذي يزود مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحية وتحذيرات وتنبيهات تتعلق بمستجدات الحالة الوبائية.

المصدر: RT