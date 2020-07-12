"المسيرة": مقتل 10 من الأطفال والنساء بغارة للتحالف العربي في حجة اليمنية

أفادت قناة "المسيرة" بمقتل 10 أشخاص من النساء والأطفال، وإصابة اثنين آخرين جراء غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت منزلا في منطقة وشحة بمحافظة حجة اليمنية.

وبحسب القناة، يجري البحث عن ناجين تحت أنقاض المنزل المدمر بشكل مستمر، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جريحين من تحت أنقاض المنزل المدمر بالغارة.

تجدر الإشارة إلى أنه لقي في 7 مايو الماضي 4 مواطنين بينهم طفل مصرعهم وأصيب آخر في قصف لبوارج تابعة للتحالف العربي على منطقة الجريرية عبس في محافظة حجة.

المصدر: المسيرة