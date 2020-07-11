تراجع إصابات ووفيات كورونا في سلطنة عمان
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، تسجيل أربع وفيات، و1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل تراجعا في الإصابات المسجلة في اليوم السابق.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1083 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ 1889 في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفا و697 حالة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 8 حالات وفاة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 248 حالة.
تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (1083) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩، منها (786) حالة لعمانيين، (297) حالة لغير عمانيين #عمان_تواجه_كورونا#كوفيد١٩pic.twitter.com/2eYC1O90mP— وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) July 11, 2020
وأضافت أن الإصابات الجديدة تشمل 786 حالة لعمانيين و297 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1030 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 35 ألفا و255 شخصا.
المصدر: RT