5 دول خليجية تحصي 6700 إصابة كورونا بيوم واحد.. والسعودية في المقدمة

سجلت السعودية وعُمان والكويت وقطر والإمارات، الجمعة، ما مجموعه 6781 حالة إصابة بفيروس كورونا، في الـ 24 ساعة الماضية.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3159 إصابة بالعدوى، و51 حالة وفاة، و1930 حالة تعافي من الإصابة بالوباء​​​.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بالمملكة إلى 226486 حالة، والوفيات إلى 2151 حالة، فيما بلغ العدد الكلي لحالات الشفاء من "كوفيد 19" في السعودية 163026 حالة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1889 حالة إصابة بالفيروس، و8 حالات وفاة جراء تداعيات الإصابة، و1204 حالات تعافي من المرض المتسبب به الفيروس.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالسلطنة 53614، والوفيات 244، وحالات التعافي من 34225 حالة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 740 حالة إصابة بكورونا منذ الأمس، إضافة إلى حالة وفاة واحدة، و528 حالة شفاء من الإصابة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الكويت 53580، والوفيات 383 حالة، والتعافي 43214.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 520 حالة إصابة، و4 حالات وفاة، و961 حالة شفاء من المرض المصاحب للإصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في قطر 102630، والعدد الكلي للوفيات 146، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بكورونا في الدولة 98233.

وسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 473 حالة إصابة مؤكدة بـ "كوفيد 19"، إضافة إلى حالتي وفاة، و399 حالة شفاء.

ووصل إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 54050 حالة، وإجمالي الوفيات 330، والعدد الكلي لحالات التعافي إلى 43969 حالة.

وتتصدر السعودية الدول العربية بعدد الإصابات بـ "كوفيد 19"، تليها قطر، فيما تأتي الإمارات وعمان والكويت، في المراكز الخامس والسادس والسابع في القائمة.

المصدر: سبوتنيك