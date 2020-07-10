رئيس مجلس النواب الليبي يصل إلى جنيف

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، يوم الجمعة في جنيف، برئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

وناقش الطرفان عدة مواضيع خاصة إعادة إحياء الحوار السياسي ومبادرة مجلس النواب الليبي والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للازمة الليبية.

ورحبت الممثلة الخاصة بموقف عقيلة الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم خصوصا في سرت.

كما رحب الطرفان بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط برفع القوة القاهرة وإعادة فتح النفط.

وأكدا على ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام تدفق النفط كونه ملك كل الليبيين ويجب أن يدار إنفاق إيراداته بشفافية ومهنية.

وناشد الطرفان الجهات الدولية لوقف تدخلاتهم السلبية في ⁧‫ليبيا‬⁩ وتسهيل ودعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي.

3/1 التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم في جنيف برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث ناقش الطرفان عدة مواضيع خاصةً إعادة إحياء الحوار السياسي ومبادرة سيادة المستشار والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للازمة الليبية. pic.twitter.com/hxct1PltKk — UNSMIL (@UNSMILibya) July 10, 2020

3/3 وناشد الطرفان الجهات الدولية لوقف تدخلاتهم السلبية في #ليبيا وتسهيل ودعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي. pic.twitter.com/IVDfPPMI7H — UNSMIL (@UNSMILibya) July 10, 2020

المصدر: RT