قطر تسجل 520 إصابة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 557 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد أربع وفيات جديدة ناجمة عن العدوى منذ أمس، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 146 حالة وفاة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/JfccV7kn8G — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) July 10, 2020

وتماثل 961 شخصا للشفاء من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 98232 شخصا.

ويخضع 699 مصابا بـ"كوفيد-19" الآن للعلاج في المستشفيات القطرية، منهم 139 مريضا في العناية المركزة.

ولم يقدم البيان إحصاءات بشأن عدد الحالات النشطة للفيروس في البلاد الآن وإجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى اليوم.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، رصدت في قطر منذ بداية الجائحة 102110 إصابات بكورونا.

المصدر: RT