السودان: مفاوضات سد النهضة تطرقت لمشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق

أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية بيانا، مساء اليوم، عقب اجتماعات اليوم السابع من الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة، والتي تأتي برعاية الاتحاد الإفريقي.

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وبحسب البيان، فقد تواصلت اليوم الخميس، المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، على مستوى وزراء المياه، بحضور المراقبين والخبراء من الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك "بهدف تجاوز النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر في ما تبقى من النقاط القانونية والفنية العالقة، بغية التوصل لاتفاق منصف وملزم لكل الأطراف".

وتابع البيان أن الدول الثلاث استعرضت نتائج المفاوضات التي جرت يوم الأربعاء 8 يوليو بين فرقها الفنية والقانونية، بحضور المراقبين والخبراء، "حول قضايا الملء الأول والتشغيل المستمر وكذلك أثناء فترات الجفاف، وإعادة الملء لبحيرة سد النهضة فى المستقبل عقب سنين الجفاف الممتدة إذا حدثت".

وأضافت الوزارة السودانية أن النقاش جرى "حول عدد من القضايا الجوهرية بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة فى حوض النيل"، كما "دار نقاش مستفيض حول مشروعات التنمية المستقبلية علي النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث".

وختم البيان بالإشارة إلى أن الاجتماع قرر أن "ترفع الدول الثلاث، اليوم الخميس، التقرير المرحلي للاتحاد الإفريقي مع ومواصلة التفاوض إلى يوم الأحد المقبل الموافق 12 يوليو، على أن يرفع التقرير الختامي، يوم الاثنين الموافق 13 يوليو، حسب طلب رئاسة الاتحاد الإفريقي.

ناصر حاتم

المصدر: RT