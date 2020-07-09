وزارة الري المصرية: لا توافق بين الدول الثلاث في النقاط الفنية أو القانونية في أزمة "سد النهضة"

أعلنت وزارة المياه والري المصرية، انتهاء المحادثات الوزارية الخاصة بـ"سد النهضة" الإثيوبي والمستمرة لليوم السابع، حيث كشفت عن عدة نتائج للمحادثات التي انتهت منذ قليل.

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وأوضحت الري المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الوزراء استهلوا الاجتماع اليوم باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عقدت يوم الثلاثاء 7 يوليو وكانت تهدف الى محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين.

كما استعرض الوزراء وفقا للبيان الخطاب الوارد من جنوب إفريقيا الذي يطالب الدول الثلاث بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حدة عن تقدم المفاوضات حتى الآن يرفق مع تقرير سرد للوقائع (Factual Report) تقوم بإعداده دولة جنوب إفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 13 يوليو إلى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وقالت الوزارة إنه حتى الآن لم يتحقق ثمة أي توافق بين الدول الثلاث في أي من النقاط الفنية أو القانونية حيث استمرت الخلافات بينها.

واتفق الوزراء على قيام كل دولة بإرسال تقريرها اليوم إلى جنوب إفريقيا مع استمرار المناقشات على المستويين الفني والقانوني حتى يوم 13 يوليو 2020، على أن يتم غدا الجمعة 10 يوليو عقد اجتماعات للجان الفنية والقانونية مره أخرى ويعقد السبت 11 يوليو اجتماعات لكل دولة على حدة مع المراقبين بينما، يعقد يوم الأحد 12 يوليو اجتماعات للوزراء.

المصدر: RT