ليبيا.. وفاة حامد عبد الحميد أبوجعفر أحد قادة جنزور رميا بالرصاص (صورة)

قالت "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج، يوم الخميس، إن حامد عبد الحميد أبوجعفر أحد قادة جنزور "توفي إثر رميه بالرصاص غدرا" ظهر اليوم.

وأضافت أن حامد قتل من قبل بعض الخارجين عن القانون في منطقة البرنوص بجنزور.

وأشارت إلى أن نفذ العملية هم محمد فكار وشقيقه محمود فكار.

وقالت مصادر لـ RT إن اشتباكات بين فصائل تابعة للوفاق أوقعت تسعة قتلى وعدة جرحى بمنطقة جنزور.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بمنطقة جنزور في طرابلس بين "كتيبة فرسان جنزور" ومجموعة مسلحة تتبع شخصا يدعى محمد فكار.

وتابعت بالقول إن محمد فكار وشقيقه محمود قتلا على أيدي عناصر من "كتيبة فرسان جنزور" ردا على مقتل حامد بوجعفر الشهير بـ"الكبش" شقيق لقيادي في كتيبة فرسان جنزور محمود بوجعفر.

وأضافت أن جثمان حامد بوجعفر نقِل لمصحة البرج في شارع سليمان خاطر بالقرب من جزيرة بورحاب وسط جنزور.

المصدر: RT