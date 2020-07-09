فلسطين تسجل 262 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت 71 إصابة في مدينة القدس، و8 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و151 في محافظة الخليل، وإصابة واحدة في محافظة طولكرم، و20 إصابة في محافظة بيت لحم، و3 إصابات في محافظة نابلس، و8 في محافظة أريحا والأغوار.

وأضافت أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغ 15 حالة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 5105 مصابين، وتماثل للشفاء 699 مريضا، وتوفي 25 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: RT